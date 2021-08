Das DFB Pokalspiel der Damen in Rostock verlief leider für die Hucklenbrucherinnen

ohne den ganz großen Erfolg, dennoch durfte man mit der gezeigten Leistung zufrieden sein. Auf ungewohntem Untergrund – Naturrasen – entwickelte sich zwischen dem Verbandsligateam von der Burgstrasse und dem Regionalligisten aus MeckPomm ein Spiel auf Augenhöhe. Torfrau Carina Schmitt hielt in der Anfangsphase mit einer sehenswerten Parade für ihre Mannschaft „die Null“. Noch vor dem Pausenpfiff hatte Sarah Pankau dann die Führung für den HSV auf dem Fuß, aber ihr Torschuss fand nur den Weg ans Aluminium. Im zweiten Durchgang änderte sich am Spielverlauf zunächst nicht viel, aber nach gut einer Stunde fiel dann, begünstigt durch einen Fehler im Spielaufbau mit daraus resultierendem Ballverlust, die Führung für den Rostocker FC. Im Weiteren hatte dann Julia Keppner die größte Chance auf den Ausgleich. Sie setzte sich an der Strafraumgrenze schön gegen ihre Gegenspielerin durch aber ihr Schuss aus etwa 13m strich über die Querlatte. Auch die Gastgeberinnen trafen noch einmal das Gebälk, aber weitere Treffer fielen dann nicht mehr. Fazit: die Hucklenbrucherinnen waren in einigen Szenen noch nicht clever genug und zogen so gegen eine effektivere und körperbetontere Mannschaft den Kürzeren. Trotzdem dürfen die Verbandsligadamen und ihr Staff mit erhobenem Haupt in die Meisterschaft starten. Bereits am Mittwoch um 19:45 Uhr steht die Auswärtspartie in Hemmerden an.

Bei den Junioren waren wiederum einige Teams im Testmodus aktiv. Hierbei kam es zu folgenden Resultaten:

HSV Langenfeld U19 gegen 1.JFA Düsseldorf 3:1

FC Kray gegen HSV Langenfeld U15 2:2

HSV Langenfeld U14 gegen Sportring Eller 2:5

HSV Langenfeld U7 gegen SF Baumberg 7:7

HSV Langenfeld U7 gegen VfL Benrath 25:0