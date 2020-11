In der ersten Runde des Niederrheinpokals hatten die HSV Damen mit dem Bezirksligisten TG 04 Hilgen eine eigentlich locker lösbare Aufgabe.Da die Mannschaft aber im Ligabetrieb erst einmal punkten konnte, schien die Favoritenrolle auf einmal eine schwere Bürde zu sein. So dauerte es bis zur 39. Spielminute bis Julia Keppner die Damen von der Burgstrasse in Führung brachte. Nach genau einer Stunde verwandelte Katja Zenzen einen Strafstoß zum 2:0. Fast mit dem Schlußpfiff erhöhte Joana Hantke dann noch auf 3:0. In der aktuellen Situation zählte nur das Weiterkommen und das ist dem Team gelungen.