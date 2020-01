Am ersten Wochenende im Januar fungierte der HSV Langenfeld als Organisator

von gleich drei Hallenturnieren.

Am Samstag und am Sonntag hatte der HSV in die Halle am Konrad Adenauer Gymnasiums geladen und wollte organisatorisch und – bestenfalls – auch sportlich überzeugen.

Die Damen der Hucklenbrucher richteten dabei die Hallenkreismeisterschaft des Kreises Solingen aus. In zwei Gruppen trafen insgesamt 10 Teilnehmer aufeinander. Die Gastgeberinnen durften sich dabei mit dem 1.FC Monheim, dem FC Britannia Solingen, Tuspo Richrath und der SSVg Haan messen. In den Gruppenspielen qualifizierten sie sich zusammen mit den Damen der Britannia für das Halbfinale. In der Parallelgruppe setzten sich erwartungsgemäß der Verbandsligist Eintracht Solingen und der TSV Solingen aus der Bezirksliga durch. In einem spannenden Semifinale schied der HSV dann im Neunmeterschiessen gegen den späteren Sieger Eintracht Solingen aus. Im Spiel um Platz drei war dann etwas der Dampf raus und man unterlag dem TSV Solingen mit 0:1. Steffi Weide vom Frauenfußballausschuß zeigte sich aber hochzufrieden mit der Organisation des HSV.

Am Sonntag standen dann Turniere der E und der D Junioren auf dem Plan. Bei den U10 Junioren kämpften 8 Teams aus Langenfeld, Solingen, Hilden und Düsseldorf um den Turniersieg. In Gruppe A erreichten der SC Germania Reusrath und der HSV Langenfeld I das Halbfinale. In Gruppe B qualifizierten sich der DSC 99 Düsseldorf und der VfB Hilden III. Im Halbfinale zwischen dem HSV und dem DSC 99 hatten die Hucklenbrucher dann im Siebenmeterschiessen die Nase vorne, in der Parallelpaarung setzte sich Germania Reusrath gegen den VfB Hilden III durch. Im Finale zeigte sich der HSV dann als „schlechter Gastgeber“ und besiegte den Lokalrivalen, gegen den es im Gruppenspiel noch ein torloses Remis gab, mit 3:2. Der HSV Langenfeld 2 erreichte nach einem Sieg im Platzierungsspiel gegen den TSV Aufderhöhe II Rang 7.

Im anschließenden D Junioren Turnier traten ebenfalls 8 Teams an. Die Teilnehmer kamen dabei aus Langenfeld, Baumberg, Hilden, Leichlingen und Düsseldorf. In der Gruppe A setzten sich der SC Germania Reusrath sowie die Spvg Hilden 05/06 durch, in Gruppe B gelang dies dem DSC 99 Düsseldorf sowie den Sportfreunden Baumberg. Im Gegensatz zu den E Junioren waren bei den U12 Teams die Semifinals eine klare Angelegenheit. Germania Reusrath schubste mit 2:0 die Sportfreunde Baumberg aus dem Rennen um den Turniersieg und der DSC 99 machte es gegen das Team aus Hilden noch deutlicher (3:0). Im Finale setzte sich dann mit dem Team aus dem Langenfelder Süden das definitiv beste Team des Teilnehmerfeldes durch. Im Spiel um Platz 3 brachte dann wieder das Siebenmeterschiessen die Entscheidung. Hier hatte die Spvg Hilden 05/06 das bessere Ende für sich. Die beiden Teams des Gastgebers hatten in dieser Altersklasse leider mit dem Turnierausgang nicht viel zu tun und kamen am Ende als Sechster und Achter über die Ziellinie.