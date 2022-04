KW13/2022: Durchwachsene Woche bei den Junioren

- Insbesondere die ganz jungen Teams „geizten“ mit Siegen, aber beide D Teams jubelten -

In der Bergischen Leistungsklasse trennte sich die A1 von der gastgebenden 1.Spvg SG-Wald 03 1:1 unentschieden. Die Klingenstädter gingen in Minute 53 durch einen Strafstoß in Führung, die in Minute 61 Sisic ausgleichen konnte. Obwohl das Team nur 10 Spieler zur Verfügung hatte, gewann die B1 in der LK Solingen gegen DV Solingen mit 6:1. In Durchgang 1 brachten Auringer und Rybinski das Team in Führung, eher der Gast durch einen Strafstoß verkürzen konnte. In der Schlußphase trafen aber Fey und Schlickeiser noch je zweimal und brachten so den Dreier unter Dach und Fach. Der HSV bleibt weiterhin verlustpunktfrei an der Spitze der LK Gruppe B. Im Spitzenspiel der LK Solingen unterlagen die C2 Junioren zuhause dem Tabellenführer Germania Reusrath mit 3:4. Die ganz frühe Führung „der Süder“ (3.) konnte der HSV schnell ausgleichen (5., Falow) und nach einer guten Viertelstunde legte Spielmann sogar das 2:1 nach. Aber auch die HSV Führung hatte nur drei Minuten Bestand. In Hälfte 2 traf Germania dann noch zweimal und der Anschlußtreffer (Falow, 61.) war dann für einen Punktgewinn zu wenig. Die spielfreien C1 Junioren – der eigentliche Gegner in der Meisterschaft, Hastener TV, hat seine Mannschaft zurückgezogen, testeten gegen den DJK Adler Frintrop (Tabellenführer der LK Essen, Gruppe B) und kamen dabei zu einem 5:2. Die HSV Treffer fielen durch El Halimi (3), Zirny und Meier. Die beiden Teams der D Junioren durften sich über Siege in der Meisterschaft freuen. Der D1 gelang ein 8:0 Kantersieg über den Lokalrivalen TuSpo Richrath (5 Tore durch Fedorowicz!, je einmal trafen Hasani und Tanidis, einmal netzte der Gast selber ein) und die D2 gewann knapp mit 2:1 beim 1.FC Monheim II. Für die Hucklenbrucher trafen Karpenko und Soßdorf. Nichts zu feiern gab es diesmal bei den jüngeren Jahrgängen. Die E2 kam bei Germania Reusrath III mit 2:9 unter die Räder; die F1 unterlag TuS Quettingen mit 2:6; das Spiel der F2 gegen den TSV Solingen endete mit 0:1 und der F3 reichten leider 3 eigene Treffer nicht zu einem Sieg, denn der Gast 1.Spvg SG-Wald 03 II traf seinerseits viermal. Die Kreisligadamen ließen dem Sieg aus der Vorwoche bei Union Solingen am Sonntag einen weiteren „Dreier“ folgen. Beim souveränen 6:2 gegen den 1.FC Monheim teilten sich Pan, Schnee, Klimmeck (2) und Grasse (2) die Tore.