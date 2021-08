Im Testspiel beim Landesligisten DSC 99 Düsseldorf kamen die 1. Damen der Hucklenbrucherinnen zu einem 4:1 Erfolg. Das 1:0 (Pankau, 16.) konnte der Gastgeber nach gut 20 Minuten ausgleichen. In Durchgang 2 legten dann aber Herhalt (52.), Northcote (72.) und Keppner (85.) den Grundstein zur erfolgreichen Generalprobe vor dem wohl größten Spiel in der Geschichte der HSV Damen. Am kommenden Samstag spielt das Team an der Ostseeküste beim Regionalligisten Rostocker FC und versucht alles, um die zweite Runde im DFB Pokal zu erreichen. Ein extrem schweres Spiel, das aber auch bei 0:0 beginnt. Wie sehr das HSV Team über sich hinauswachsen kann, zeigte es im Niederrheinpokal 19/20, als man den jetzigen Zweitligisten Borussia Bocholt im Viertelfinale am Rande der Niederlage hatte. Ebenfalls gegen den DSC 99 Düsseldorf testeten die Damen II. Sie trafen auf der Windscheidstrasse die U19 Mädchen des DSC und kamen zu einem standesgemäßen 6:2. Für die Rot-Weissen trafen Schnee (3), Mager, Paul und Grünwald-Riera.

Bei den Junioren waren die Teams von U15 bis U19 aktiv. Hierbei kam es zu folgenden Resultaten:

SC Germania Reusrath gegen HSV Langenfeld U19 0:1

TV Hoffnungsthal gegen HSV Langenfeld U19 2:2

SC Rhenania Hochdahl gegen HSV Langenfeld U17 2:4

HSV Langenfeld U15 gegen FC Viktoria Köln 3:4

FC Hennef 05 gegen HSV Langenfeld U15 8:0

HSV Langenfeld U15 gegen SC Köln West U14 5:1

SC Düsseldorf 1988 gegen HSV Langenfeld U14 3:5

HSV Langenfeld U14 gegen TSV Bayer 04 Leverkusen U16 Mä 3:2