Zum Auftakt in der Bergischen Leistungsklasse erreichten die U19 Junioren zuhause ein 1:1 gegen den Cronenberger SC. Den Ausgleichstreffer für den HSV erzielte Mike Odenthal. Besser lief es für die U18 in der Leistungsklasse Solingen. Sie gewann ihr Heimspiel gegen den TSV Solingen II mit 4:1. Für den HSV netzten ein Edwardson (2), Ruß und Karaceli. Ebenfalls erfolgreich lief der Auftakt für die U15 in der Bergischer Leistungsklasse. Das Team von Florian Kalusj gewann durch Treffer von Bingel und Zumbel mit 2:0 gegen Bayer Wuppertal. Ein Schreckmoment war dabei ein Zusammenprall des HSV Stürmers Ben Mansosa Malangu mit dem Gästetorhüter. Zum Glück lief dieser für beide noch relativ glimpflich ab. In der Solinger Leistungsklasse unterlagen die U14 Junioren zuhause der 1.Spvg SG-Wald 03 III mit 3:4. Die HSV Führung durch Mika Neumann konnte der Gast binnen einer guten Viertelstunde in ein 1:3 drehen. Rehan Selmani gelang noch vor der Pause der Anschlußtreffer und in Hälfte 2 legte Can Besinci das 3:3 nach. Kurz vor dem Abpfiff sorgte der Gast mit dem 3:4 dafür, dass den Hucklenbruchern nichts Zählbares blieb. Bei den D Junioren gab es zwei Niederlagen. Die U13 unterlag in der Leistungsklasse Solingen beim 1.FC Monheim mit 2:4. Doppeltorschütze für den HSV zum zwischenzeitlichen 2:3 war Yassin Houllich. Die U12 unterlag in der Kreisklasse Solingen SF Baumberg III mit 0:6. Etwas knapper war die Niederlage der U11 gegen die 1.Spvg SG-Wald 03 II (3:6). Ein schöner Ligaauftakt gelang hingegen der U10, die den TSV Solingen mit 10:1 nach hause schickte. In den Spielen der Fair-Play-Ligen bei den F Junioren und den Bambini kam es zu folgenden Resultaten. U9 Junioren bei VfB Langenfeld 0:9. U8 Junioren bei SC Germania Reusrath U9 5:2 und die Bambini gewannen gegen den VfB Solingen mit 6:2.

Darüberhinaus gab es außerdem noch zwei Freundschaftsspiele: U15 gegen SG Unterrath II 4:3 und U11 Junioren gegen SF Baumberg 2:5.

Ein besch…s Wochenende war es für die Damenteams, die beide herbe Niederlagen einstecken mussten. Beim Spiel in Walbeck schienen die Verbandsligadamen in Durchgang 1 alles verlernt zu haben und lagen bis zum Pausenpfiff schon mit 0:6! Im Hintertreffen. In Durchgang 2 konnte das Resultat zumindest etwas kosmetischer gestaltet werden. Zum Ende hieß es 8:4 für den SVW.

Beiden Damen 2 lief es langsamer an und sah dabei für den HSV sogar gut aus. In Minute 26 brachte Anne Lange den HSV in Front, aber zur Pause hieß es dann schon 1:2. In Durchgang 2 legten die Düsseldorferinnen dann sogar noch weitere 5 Treffer nach. Für beide Teams gilt wohl, Mund abputzen und weiter gehts