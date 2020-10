Trotz der Herbstferien standen aber noch einige Testspiele an. Ernst wurde es nur für beide Damenteams, die B1 und die E2.

Im Spiel beim SC Leichlingen legten die B1 Junioren einen Blitzstart hin. Nach nur 9 Minuten hieß es schon HSV 3, SCL 0. Die Treffer gelangen Karacali und Kaufhold (2). Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte gelang Kaufhold sogar das 0:4. In der Schlußphase erzielten McCann und Horn noch zwei Treffer; dem SCL gelang nur noch eine Ergebniskosmetik. Am Ende siegte der HSV mit 6:2. Für die Hucklenbrucher stehen jetzt nach zwei Partien 6 Punkte und 15:2 Tore auf dem Papier. Bereits am Mittwoch trafen die E2 Junioren in einem Meisterschaftsspiel auf die E2 des 1.FC Monheim. Dabei hatten die Rot-Weissen mit 4:3 das bessere Ende für sich und sind dadurch weiterhin verlustpunktfreier Tabellenführer. Ringel und Raddoun brachten den HSV in Front, aber dann traf das Team aus der Nachbargemeinde dreimal. In der Schlußphase sorgten Raddoun und Soßdorf mit ihren Treffern aber dafür, dass doch der Gastgeber jubeln durfte.

Da für sie keine Pflichtspiele anstanden, konnten einige Jugendteams nochmals Testspiele einschieben. Ihren Trip zum SV Hilden Ost hatten sich die B2 Junioren bestimmt auch besser vorgestellt, denn in der Itterstadt gab es ein deutliches 0:5. Fast „eine Saison vor der Saison“ absolvieren die fleißigen C1 Junioren, die seit den Sommerferien insgesamt schon in 18!! Testspielen aufliefen. Schon am Mittwoch gab es ein 1:1 beim VfB 03 Hilden, der in der Niederrheinliga aufläuft. Fazit: die C1 ist gut in Form. Auch die C2 Junioren wollten sich nicht auf die faule Haut legen und fuhren am Samstag auf den Weyersberg um sich mit Gastgeber FC Britannia Solingen zu messen. Die Hucklenbrucher hatten dabei mit 8:3 die Nase vorne. Die E1 reiste sogar bis nach Remscheid um ihre Form gegen die 1.Spvg Remscheid zu prüfen. Und diese Fahrt hat sich gelohnt, denn das Team von der Burgstrasse gewann sage und schreibe mit 22:4! Bis zum Pausenpfiff schien es noch ein „normales Spiel“ zu werden. In einer abwechselungsreichen Partie führte die 1.Spvg mit 4:3. Im zweiten Durchgang brache jedoch bei den Bergischen alle Dämme und der HSV netzte noch achtzehnmal ein!

Zweimal am Ende kalt erwischt! So hieß die Devise bei beiden Damenteams. Zunächst unterlagen die Damen 2 dem TSV Urdenbach 2 durch einen Treffer in der 89. Minute mit 0:1 und später machten es die Niederrheinligadamen gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten MSV Duisburg auch nicht besser. Die HSV Damen zeigten zwar eine kämpferisch bärenstarke Leistung und hatte bei einem Freistoßtreffer an den Querbalken auch etwas Pech, aber der MSV war schon die spielbestimmende Mannschaft….allerdings ohne zunächst zwingend zu sein.

Erst in Minute 73 gelang dem Gast das 0:1 und als der HSV am Ende volles Risiko ging folgte in der Nachspielzeit noch das 0:2. Die gezeigte Leistung sollte aber dennoch Mut für die kommenden Aufgaben machen