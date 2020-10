KW43/2020: C2 gewinnt gegen VfB Solingen, Damenteams mit Sieg und Niederlage

In der Verbandsliga wird es für die Damen 1 schon ziemlich eng. Sogar gegen Eintracht Solingen, die vorher nur einen Zähler auf der Habenseite hatten und in der Tabelle hinter dem HSV lagen, gab es zuhause nur ein 1:3. Der zwischenzeitliche Anschlußtreffer gelang kurz vor der Halbzeit Larissa Herhalt. So langsam wird es eng. Besser lief es für die Kreisligadamen, die den 1.FC Monheim mit 3:0 besiegten. Die HSV Treffer gelangen Sarah Beutler und Malin Kersenbrock (2). Mit jetzt vier Siegen und drei Niederlagen liegt das Team im Mittelfeld der Liga. Durch Tore von Hoseyny und van Gestel gewannen die C2 Junioren ihre Ligapartie gegen den VfB Solingen II. Der HSV überholte dadurch die Klngenstädter und ist jetzt Vierter. Außerdem gab es folgende Testspielresultate: A1 Junioren zuhause gegen SGS Essen Schönebeck 1:3 A2 Junioren bei SC Germania Reusrath 2:2 B2 Junioren bei DSC 99 Düsseldorf II 3:6 C1 Junioren bei DSC 99 Düsseldorf I 3:3 C1 Junioren zuhause gegen SC Fortuna Köln II 3:0 E3 Junioren bei SC Germania Reusrath III 5:3