Der Motorsportclub Langenfeld im ADAC (MSC) hielt in seinem Clublokal Hotel Am Fuhrkamp seine Jahreshauptversammlung ab.



Die aktiven Motorsportler waren in ihren Sparten Kart, Rundstrecke, Gleichmäßigkeitsprüfung, Trail und SIM Racing sehr erfolgreich. Zum ersten Mal nahm ein Team des MSC am dem Wohltätigkeitsrennen „Race4Hospiz“ - einem Neun-Stunden Kartrennen - teil.

Westdeutscher ADAC Kart Cup und das ADAC Kart Masters

Zu den festen jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen gehören der Westdeutsche ADAC Kart Cup und das ADAC Kart Masters, die auf der Kartbahn in Kerpen ausgetragen werden. Weiterhin stand auch der seit Jahren beliebte Noordzeecup in Zandvoort auf dem Terminkalender. Alle Veranstaltungen erfreuten sich eines guten Zuspruchs mit wieder wachsenden Teilnehmerzahlen. Des Weiteren präsentierte sich der MSC auf dem Stadtfest und dem ZNS Fest mit einem Rennsimulator, der sich großer Beliebtheit erfreute.

Vorstandswahlen

Die Rechenschaftsberichte des Vorstandes gaben einen Einblick in die gut geführte Arbeit. Die Ergebnisse der einzelnen Veranstaltungen und der sorgfältige Umgang mit den zu Verfügung stehenden Mittel haben zu einem positiven Ergebnis beigetragen. Nachdem dies von den Rechnungsprüfern bestätigt wurde, erteilten die anwesenden Mitglieder dem Vorstand die Entlastung. Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen kam es zu folgenden Ergebnissen: Der Vorstand setzt sich aus Wolfgang Wittur (Vorsitzender), Siegbert Matthews (Stellvertretender Vorsitzender), Ursula Matthews (Schatzmeister) und Karl Linß (Sportleiter) zusammen.

Teilnahme am ADAC SIM Race Pokal

Mit einem Ausblick auf die kommenden Aktivitäten, zu denen eine Teilnahme am ADAC SIM Race Pokal gehört, schloss der Vorsitzende die Versammlung.