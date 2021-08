2021 ist für die Bogensportgilde Rhein-Wupper e.V. ein Jubiläumsjahr. Der Verein war 1971 in Opladen gegründet und ins Vereinsregister eingetragen worden. Seit der Neuordnung der Landkreise ist das zuständige Vereinsregister im Amtsgericht Langenfeld, und der Verein hat seinen Sitz in Langenfeld. Es war beabsichtigt eine große Party zu feiern, aber leider macht Corona einen Strich durch die Rechnung. Die Jubiläumsfeier wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die 50. ordentliche Mitgliederversammlung der Bogensportgilde Rhein- Wupper e.V. hat am Wochenende in der Turnhalle am Götscher Weg stattgefunden. Vorstandswahlen standen auf der Tagesordnung. Thomas Monjau und Steffen Diefenbach wurden als 1. und 2. Vorsitzende mit großer Mehrheit wiedergewählt. Kira Ahlers wird die neue Kassiererin und löst Oliver Franz ab, der mit großem Applaus verabschiedet wurde. Der Vorstand dankte ihm für die hervorragende Arbeit

während der letzten Jahre.

Der Sportbetrieb war im letzten Jahr und auch in den ersten Monaten dieses Jahres, bedingt durch die Pandemie, stark eingeschränkt. Bogenschießen im Freien war möglich, aber unter Beachtung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Die Zahl der gleichzeitig trainierenden Schützen war limitiert und die Anwesenheit der Sportler wurde schriftlich festgehalten, um gegebenenfalls eine Infektionskette nachverfolgen zu können. Angesichts wieder steigender Inzidenzen bleiben diese Regeln bis auf weiteres in Kraft.