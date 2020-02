Die Bürgergemeinschaft Langenfeld (B/G/L) lädt zum „Dreck-weg-Tag“ in den Stadtteilen Reusrath und Richrath ein.

Nachdem bereits in den vergangenen fünf Jahren mehr als 130 große Säcke mit Müll gesammelt wurden, lädt die Bürgergemeinschaft Langenfeld (B/G/L) auch in diesem Jahr wieder zum großen "Frühjahrsputz" in Reusrath und Richrath ein.

Treffpunkte sind am Samstag, den 14. März 2020, um 10.00 Uhr in Reusrath der Kreuzungsbereich Virneburgstraße/Ecke Locher Weg und in Richrath um 14.00 Uhr der Hans-Litterscheid-Platz (ehemals Frankenplatz) an der St. Martinus Kirche.

Wald-, Wiesen-, und Feldbereiche im Langenfelder Norden und Süden sollen dann von Müll befreit werden. "Und wir freuen uns über jeden Helfer“, erklärt B/G/L-Ratsmitglied Andreas Menzel.

Müllsäcke, Handschuhe und Sammelzangen werden gestellt.