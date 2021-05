Dritter Themenspielplatz an der Wiesenstraße freigegeben

Am Donnerstagnachmittag wurde in Langenfeld der dritte Themenspielplatz an der Reusrather Wiesenstraße für die Kinder freigegeben.

Den anstehenden Austausch der 20 Jahre alten Spielgeräte nahm die Stadt Langenfeld mit dem Unterausschuss Spielplätze zum Anlass, auf dem auch von vielen Tagesmüttern gut besuchten Spielplatz eine neue, themenbezogene Erlebnis-Spielwelt für die kleinen Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen.

Es bot sich an, sowohl dem Straßennamen, als auch der Lage am Bach und der dahinter liegenden Wildrasenfläche Rechnung zu tragen und bei der Gestaltung des Spielplatzes das Thema Natur und Blühwiese aufzugreifen und ihm den Namen „Wiesenabenteuer“ zu geben. Die Pfosten der neuen Geräte sind beispielsweise Grashalmen nachempfunden. Die Spielgeräte sind für eine breite Altersgruppe ausgelegt. So wurde eine spezielle Kinderlernschaukel aufgestellt oder in den Hochbeeten eine Blumenwiese eingesät.

In den kommenden Wochen werden verschiedene Infotafeln und ein Insektenhotel aufgestellt. Perspektivisch soll darüber hinaus ein weiteres Kletter-Spielgerät in Form eines Blumenstraußes ergänzt werden. Mit der Eröffnung, an der auch Mitglieder des Unterausschusses Spielplätze des

Jugendhilfeausschusses der Stadt als Zaungäste mit dem aktuell gebotenen Abstand teilnahmen, wurde der Interessengemeinschaft Kindertagespflege Langenfeld die Patenschaft für den Platz offiziell übergeben, die selbstverständlich mit den Kindern vor Ort waren, die sich über ihren neuen Themenspielplatz besonders freuten.