Im Rahmen des Neujahrsempfanges in der Stadthalle überreichte Bürgermeister Frank Schneider die Ehrenmedaille der Stadt ans Hans-Dieter Clauser. Die Auszeichnung erhalten bekannte Persönlichkeiten aus der Posthorngemeinde, die sich nachhaltig für die Gemeinschaft engagiert haben.

Zahlreiche Aktivitäten

Der Bekanntheitsgrad von Hans-Dieter Clauser wird laut Frank Schneider nur noch von der Vielzahl seiner Aktivitäten in und für Langenfeld übertroffen - unter anderem ehemaliger Ratsherr, Landtagsabgeordneter, langjähriger MIT-Vorsitzende, Festkomitee-Ehrensenator und SGL-Vizepräsident. Heute sei er aber vor allem für sein Engagement als Initiator und Vorsitzender der Berufsorientierungsbörse bekannt. „Diese hat sich als ‚BOB‘ bereits fest ins Markengedächtnis der Menschen in Langenfeld und Monheim eingeprägt und ist weit mehr als eine Präsentation ausbildender Unternehmen“, so Frank Schneider.

Ganzjährige Vernetzung

Die 2004 von Hans-Dieter Clauser ins Leben gerufene und von ihm als „BOBplus e.V.“ -Vorsitzender weiterhin federführend organisierte Berufsorientierungsbörse sei eine Drehscheibe der vielfältigen Möglichkeiten, die jungen Menschen einen oftmals ersten, tieferen Eindruck über Berufsbilder vor Ort und im allgemeinen vermittelt. „BOBplus“ stehe dabei für mehr als nur die eintägige Messe, sondern für eine ganzjährige Vernetzung von Interessen und Perspektiven zwischen Unternehmen und jungen Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben. „Im Netzwerken besteht bekanntlich die große Stärke unseres heute Geehrten, dabei wird mir jeder zustimmen, der oder die Hans-Dieter Clauser kennen“, erklärte Bürgermeister „Für dieses herausragende Engagement für die Jugendlichen und die lokale Wirtschaft in unserer Stadt und in unserer Region gebührt ihm die Verleihung der Ehrenmedaille, verbunden mit einem aufrichtigen Dank und höchster Anerkennung seiner Leistung, von der die jungen Menschen und die Unternehmen vor Ort hoffentlich noch lange partizipieren werden.“