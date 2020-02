Mit dem Lied : „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“ zog der „Damen-Indianerstamm“ mit ihrem Häuptling und Sitzungspräsidenten Markus Klapper (Shorty) in den voll besetzten Carl Becker Saal ein.

Mit lautem Trari Trara Postalia wurde die Mädchensitzung eröffnet und alle Gäste herzlich begrüßt. Und es ging auch direkt los. Das Kinderprinzenpaar der Stadt Langenfeld, betreut durch den Heimatverein Postalia, eröffnete wieder als erster Programmpunkt die Sitzung. Prinz Fritz I. Prinzessin Vivien I. Pagin Josy und Page Alex stürmten die Bühne. Teamchefin Michi und Choreografin Lina verließen dafür den Elferrat um mit ihrem Kinderprinzenpaar gemeinsam aufzutreten.

Kinderprinz begeisterte mit Salto

Nach einer witzigen Rede von Prinz und Prinzessin zeigten die vier samt Team was sie tänzerisch so drauf haben. Prinz Fritz glänzte mal wieder mit seinem Salto rückwärts aus dem Stand und die Mädels im Publikum waren begeistert. Anschließend wurden die Mädels aufgefordert den Zusatztanz HUPALUPA mit zu tanzen. Dieser Auftritt sah nach jeder Menge Spaß aus und kam bei den Mädels gut an. Als zweiten „Kracher-Programmpunkt“ kam die Rednerin Achnes Kasulke mit ihrem Wischmopp auf die Bühne. Kein Auge bleibt bei Ihrem Humor trocken und bei Achnes wird garantiert nichts unter den Teppich gekehrt.

Tolle Stimmungsmusik

Mit flotter Musik ging es planmäßig weiter. Die Band „Hätzblatt“ aus Erkelenz heizte den Damen mit reichlich guter Stimmungsmusik ordentlich ein. Mit „Et Superjecke Dreigestirn“ standen dann Vater und Sohn auf der Bühne, die sicher ein Highlight auf dieser Sitzung waren und den Saal zum toben brachten. Mit ihren verschiedenen „Puppen“ treten sie bereits seit 2006 auf. Und zügig ging es weiter im Programm....

Saal feierte das Prinzenpaar

Das Langenfelder Prinzenpaar Tino I. und Sebastian I. gaben sich samt großem Gefolge die Ehre und gaben ihr Sessions-Lied „Warum hast Du nicht Nein gesagt“ und „Cordula Grün“ zum Besten. Dieser Auftritt kam beim Publikum so gut an, dass Sitzungspräsident Markus Klapper prompt eine Zugabe beider Lieder für die Mädels raus holte. Es war einfach überwältigend, der ganze Saal feierte das Prinzenpaar und die Stimmung war grandios. Bruce Kapusta steht bereits seit mehr als 15 Jahren auf den Karnevalsbühnen und begeistert als trompetender Clown das Publikum. Auch die Mädels im Carl Becker Saal feierten ordentlich mit.

Gardetanz in Vollendung

Natürlich darf bei einer Sitzung der Gardetanz nicht fehlen. Und mit der Garde Kin Wiever aus Baumberg, die es bereits seit 21 Jahren gibt, standen genau die Richtigen auf unserer Bühne. Ein tolles Programm, was die Garde zu bieten hat. Und weiter ging es mit den 3 Colonias die Musik, Parodie und vor allem richtig Stimmung in den Saal brachten. Nach Aschermittwoch 2021 hört diese tolle Truppe allerdings leider mit ihrem Programm auf.

Durch die Luft gewirbelt

Das Tanzcorps Grün Weiß vom Zippchen zeigte ihre grandiosen Sessions-Tänze und die Tanzmariechen wurden nur so durch die Luft gewirbelt. Unglaublich toll was die drauf haben. Zum guten Schluss kam die Gruppe Bajaasch auf die Bühne und brachte den Saal noch mal so richtig zum kochen. Die aus bis zu 30 Vollblutmusikern bestehende Truppe sind das „rot-weiße Überfall-Kommando mit absoluter Stimmungsgarantie“ Ein grandioser Abschluss für eine stimmungsvolle Mädchensitzung. Dank unseres Literaten Rolf Maaßen wurde wieder mal ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt.