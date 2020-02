Heute werden sie die Goldenen Zwanziger genannt. Wie waren die 1920er-Jahre? Ein Blick in den Rückspiegel. Bergische-Post: "Reusrath, 20. Jan. [1920]. Am 14. ds. Mts. [14.01.1920] fand hierselbst die Gründung eines Vereins der Gemüsezüchter für den unteren Kreis Solingen statt, dem sofort über 30 Berufsgemüsezüchter beitraten. Anlaß zu der Gründung gaben die neueren Bestrebungen der Landwirtschaftskammer zur Bildung eines Provinzialverbandes rheinischer Gemüsezüchter, in welchem die zukünftigen wirtschaftlichen Fragen des Gemüsebaues aufgeworfen und gebührender Beachtung zugeführt werden sollen. In den Vorstand wurden gewählt: Heinr. Weitz, 1. Vorsitzender, Hermann Theißen, 2. Vors., Adam Kalls, Kassierer, Josef Neffgen, Schriftführer; ferner als Beisitzer: Philipp Korfmacher, Fritz Störling und Joh. Stein. Es sei an dieser Stelle auf die Gründungsversammlung des Provizialverbandes rheinischer Gemüsezüchter aufmerksam gemacht, welche am Donnerstag, den 20. ds. Mts. [20.01.1920] nachmittags 2 Uhr im Isabellensaale des Gürzenichs zu Köln stattfindet. Es liegt im Interesse aller Berufsgemüsezüchter, sich zahlreich an dieser Versammlung zu beteiligen."