Erneut schlüpfen Kinder der Gemeinde St. Josef und Martin in die Rollen von Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie ziehen in der Zeit um den Dreikönigstag am 6. Januar von Haus zu Haus, singen und bringen den Segen. Auf dem Foto die Sternsinger von St. Mariä Himmelfahrt (Hardt).

Dreikönigssingen

„Frieden! Im Libanon und weltweit“ - so heißt die aktuelle Sternsingeraktion 2020. Die unterstützt Projekte auf der ganzen Welt, damit Kinder in Frieden spielen dürfen und in die Schule gehen können - so auch dieses Jahr im Beispielland Libanon. Jetzt beginnen schon an allen Kirchorten die Vorbereitungen für das große Dreikönigssingen. Es gilt weiterhin, dass es keinen Anspruch auf einen Sternsingerbesuch gibt. Daher liegen im Pastoralbüro und in den Kirchen an den beiden Sternsingerwochenenden Segensaufkleber bereit. Alle wichtigen Informationen und die Gottesdienste, bei denen die Sternsinger dabei sind, gibt es auf der Gemeindehomepage, den Plakaten oder auf den Sternsinger-Flyern.

Mehr Infos unter https://www.kklangenfeld.de/fuer_sie/kinder_und_jugend/sternsinger/