Manch ein Langenfelder hat in der Nacht vom 22. auf dem 23. Juni in der Innenstadt rot gesehen und mag sich beim Abendspaziergang gewundert haben, warum der Schauplatz Langenfeld rot illuminiert war. Grund war die „Night of Light“, eine bundesweite Aktion, bei der Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie viele Spielstätten und Betreiber von architektonischen Wahrzeichen ihre Gebäude feuerrot beleuchteten, um um auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen.

So zeigte sich auch der Schauplatz Langenfeld auf Initiative des Technischen Leiters Manuel Funke bei der Night of Light blutrot, als Zeichen des flammenden Appells für die existenzbedrohte Veranstaltungswirtschaft. Rund 9000 Gebäude aus Deutschland und dem umgrenzenden Nachbarländern setzen in der Juni-Nacht so ihr strahlendes Zeichen und fordern einen Branchendialog, um einen gemeinsamen Weg aus der Krise finden zu können.

Positives Feedback

Christine Unshelm, die abends mit ihrer Hündin Tessa auf ihrer letzten Gassi-Runde des Tages am feuerrotem Schauplatz vorbei kam, gefiel die Aktion: „Ich finde, dass sieht super aus und ist ein schöner Weg auf Missstände aufmerksam zu machen“.