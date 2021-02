Ein LEGO-Karnevalszug scheint in der heutigen Zeit eine der wenigen Alternativen für Karnevalisten zu sein. Edgar Andres (Ne Bonte Pitter/ 4 x Düsseldorf Helau) und sein Sohn Damian (Stammtisch Kölner Karnevalisten) sind nicht nur auf der Bühne talentiert, sondern haben offensichtlich eine kreative Ader im Umgang mit den beliebten Lego-Steinen. Die auftrittsfreie Zeit haben die beiden genutzt, um einen Karnevalszug mit Lego nachzubauen und damit den Jecken im Rheinland eine Freude zu bereiten. Den LEGO-Karnevalszug gibt es ab sofort auf Youtube auf ihrem neuen Kanal „The Yellow Brick“ zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=9OOYRq8EDdM

Dabei haben die beiden aktuelle Themen in ihrem Lego-Karnevalszug umgesetzt und präsentieren vier Mottowagen. An der Spitze der SOS-Hilferuf rund um Corona. Impfstoff und finanzielle Unterstützung sind so nötig wie nie. Es folgt eine Persiflage auf die Gegensätze in den Vereinigten Staaten: Auf der einen Seite die Freiheitsstatue, das Symbol für Freiheit und Demokratie. Ihr gegenüber steht der Ex-Präsident Donald Trump, der nicht gerade als ein Verfechter dieser Werte galt. Natürlich darf auch der BREXIT beim Karnevalszug von Edgar und Damian nicht fehlen: Der Mottowagen zeigt Fischer in Not mit einem hilfesuchenden Blick in Richtung Europa. Und auf der anderen Seite einen teetrinkenden Boris Johnson, der Europa den Rücken kehrt und sich in einem kleinen Boot in stürmischen Gewässern befindet. „Game of the Rich“ lautet das Motto des vierten Wagens: Während die Welt die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bekämpft, übertrumpfen sich Elon Musk (Tesla, SpaceX), Jeff Bezos (Amazon) und Bill Gates (Microsoft) bei ihrem Rennen um den Titel „Reichster Mann der Welt“. Den Schluss bildet ein obligatorischer Musikwagen. Und auch für die After-Zoch-Party haben die beiden gesorgt und an ein gemütliches Beisammensein in der Kneipe um die Ecke gedacht.

Wir hoffen, dass dieses Video viele Karnevalsbegeisterten Freude bereiten wird!