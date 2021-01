Mit Stand Freitag, 29. Januar, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt 15.823 (+74) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Von den Infizierten werden 137 (+5) in Krankenhäusern behandelt, davon 21 (-4) auf Intensivstationen. 198 (+3) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 73,5 (28.1.: 81,3) - dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Von A. Mester

Abstrichzahlen

Am Donnerstag, 28. Januar, wurden 28 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 144 Abstriche genommen. Dazu kommen 82 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 99.479 Abstriche vorgenommen.

Impfzahlen

Am Donnerstag, 28. Januar, wurden in Düsseldorf 319 Personen geimpft. Darunter sind 41 Personen, die ihre erste und 278 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 12.262 Menschen geimpft worden, davon haben 4.170 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 16.432 Impfungen vorgenommen.

