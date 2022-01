Eine 29-jährige Mendenerin befuhr Am Mittwoch, 19. Januar, gegen 18.05 Uhr die Straße „Ob dem Lahrtal“ in Richtung „Von-LilienStraße“ mit ihrem Pkw. In Höhe der Einmündung der „Richard-Wagner-Straße“ kam ihr ein silbergrauer Pkw entgegen. Der Pkw fuhr so weit in der Mitte, dass sich die linken Spiegel der beiden Pkw berührten. Der Fahrer des silbernen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem anderen Pkw zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich vermutlich um einen silbergrauen Mazda oder Toyota, eventuell mit Stufenheck, gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Menden (Tel. 02373/9099-0) oder beim Verkehrskommissariat (02373/9099-7123) zu melden.