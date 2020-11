Am Freitag, 30. Oktober, hat die Polizei gleich an drei Stellen in Menden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Auf dem Schwitter Weg wurden in der Zeit von 15 bis 17.15 Uhr 344 Fahrzeuge kontrolliert. Im Verwarngeldbereich bewegten sich 85 Fahrer. Fünf kassierten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der höchste Messwert lag bei 58 km/h wohl nur Tempo 30 erlaubt war.

In Lendringsen am Bieberkamp war das Laser-Messgerät von 17.40 Uhr bis 19.30 Uhr aufgebaut. 130 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 21 Autofahrer lagen im Verwarngeldbereich. Es gab zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Der höchste Messwert lag bei 103 km/h wo Tempo 70 erlaubt war.

Auf der Provinzialstraße kontrollierte die Polizei von 19.50 bis 20.55 Uhr 185 Fahrzeuge. 22 Autofahrer waren zu schnell unterwegs, einer kassierte eine Anzeige. Der höchste Messwert lag bei 81 km/h wo Tempo 50 erlaubt war.