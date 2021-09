MENDEN. Eine charmant witzige Musikrevue mit dem Duo Nostalgie deluxe lockt am Sonntag, 7. November, um 17 Uhr aufs Gut Rödinghausen.

Marianne (Schriftstellerin) und Andrea (Musicalkomponistin) wohnen zusammen in einer Künstlerinnen-WG und stellen dabei fest, dass es nicht immer leicht ist, sich gegen die Männerwelt zu behaupten. „Rote Rosen regnet“ es übrigens auch nicht täglich. Das ist der Beginn einer herzlichen Freundschaft und einer wilden Reise durch die Evergreenwelt der 30er bis 80er Jahre.

Gekonnt und facettenreich schlüpft die Sängerin Katherine Seiss in die Rolle legendärer Film- und Gesangstars, in exzellenter Weise von Sabine Patschinsky am Akkordeon begleitet. Sie erleben gemeinsam Evergreens wie „La vie en rose“, „Kein Schwein ruft mich an“ oder „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Mit frechem Augenzwinkern serviert das Duo eine schillernd bunte Theater-Musikrevue, in der sich Ironie und Nostalgie auf gleicher Augenhöhe begegnen. Was einmal glänzt, verliert nie seinen Schein!

Einlass im Industriemuseum Menden auf Gut Rödinghausen am Sonntag, 7. November, ist ab 16.30 Uhr. Der Veranstaltungsbeginn ist um 17 Uhr.

Der Eintritt kostet 19 Euro (15 Euro ermäßigt für Schüler, Studierende, Senioren unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises). Tickets können bereits jetzt online über www.proticket.de/Menden, telefonisch über die ProTicket-Hotline 0231 9172290 oder über die ProTicket-Vorverkaufsstellen www.vorverkaufsstellen.info bestellt werden.