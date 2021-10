Bernd Stelter kommt mit seinem aktuellen Comedy-Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ am Mittwoch, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr zurück in die Wilhelmshöhe Menden und es gibt noch Karten.

Wiederholt war Bernd Stelter mit einem seinen Programmen in Menden zu Gast und begeisterte immer seine Fans restlos. Nach dem letzten Termin versprach er seinen Fans: „Ich komme wieder!“ Nun macht er sein Versprechen wahr und lädt alle ein, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden.

Montagmorgen. Man steigt in den Wagen und schaltet das Radio an. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagt der Moderator spätestens nach dem dritten Lied: „Montag, das ist natürlich nicht unser Tag, aber keine Bange! Nur noch fünf Tage, dann haben wir wieder Wochenende.“ Meine Güte, wenn der keine Lust hat, Radiomoderator zu sein, soll er doch umschulen. Frisöre zum Beispiel haben montags frei. Hurra, Bernd Stelter ist wieder da. In seiner gewohnt sympathischen, authentischen und extrem humorvollen Art präsentiert Bernie Bärchen sein brandneues Soloprogramm und trifft damit erneut den Nerv seiner großen Fangemeinde.

Natürlich ist es die Gagdichte, natürlich das Timing, aber vielleicht ist es eher die Authentizität. Man nimmt ihm die Geschichten ab, die er erzählt. Er erzählt sie nicht nur, um witzig zu sein. Er erzählt seine Geschichten, und der Zuschauer denkt an seine eigenen. Er ist ein Philanthrop, er mag die Menschen, und das spürt man. Wenn er am Ende des Programms am Bühnenrand sitzt und Fragen beantwortet, wenn er nach der Show im Foyer aber auch wirklich jeden Autogrammwunsch erfüllt, dann merkt man, der liebt seinen Job. Er will also kein Comedian sein, was ist er dann? Kabarettist? Nun, da gibt es Leute, die möchten für diese Bezeichnung mehr Tagespolitik. Entertainer? Nein, ein Entertainer kann auch tanzen! Bernd Stelter tanzt nicht, aber er spielt Gitarre, er spielt Klavier, und er spielt Theater. Und er macht den Leuten einfachen einen tollen Abend. Sein alter Mentor Rudi Carrell hat einmal gesagt: „Wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, bring sie zum Lachen, und wenn du ihnen einen tollen Abend machen willst, bring sie zum Lachen und zum Weinen!“

Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet mit einem Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Es gilt die Maskenpflicht bis zum Platz, in Warteschlangen und auf den Sanitäranlagen. Tickets die für den 22. April 2020 gekauft wurden behalten ihre Gültigkeit.

Der Vorverkauf läuft an allen bekannten Stellen, unter Tel. 02373/5351 und www.phono-forum.de