Kalle Pohl‘s Best-of-Programm „Offen und ehrlich“ ist nicht seine Abschieds-Tournee. Oder, offen und ehrlich gesagt, es ist seine Abschiedstournee. Aber erst die vorletzte vor der letzten, der allerletzten und dann der ultimativ unwiderruflich ultraletzten Abschieds-Tournee. Am Donnerstag, 11. November, um 20 Uhr gastiert er im Theater Am Ziegelbrand in Menden.

Kalle Pohl erlangte als Komiker in der RTL-Comedy-Show "7 TAGE, 7 KÖPFE" große Berühmtheit. Er gehörte neben Jochen Busse, Rudi Carrell, Mike Krüger, Gaby Köster und anderen von 1997 bis zur Einstellung der RTL-Sendung 2005 zur Stammbesetzung. Nach einer abgebrochenen Kochlehre und einer Ausbildung zum Polizeihauptwachtmeister schrieb er bereits Kabarett-Texte so für Harald Schmidt und Gaby Köster und moderierte diverse Kabarett-Radiosendungen im WDR.

Jahrzehnte stand er auch selber mit seinen Solo-Comedy-Programmen auf Deutschlands Kleinkunstbühnen. Das Schöne an seinem zeitlosen neuen Programm „Offen und ehrlich“: Die komischen Highlights aus vorherigen Programmen, die neuen Gags und Sketche, die aberwitzigen Dialoge mit Vetter Hein Spack und Tante Mimi, die ergreifenden „Schangsongs“ zum Akkordeon, noch`n Gedicht, zeitgemäß knatternde Stand-up-Comedy und zeitloses Kabarett – eben von allem das Beste. Präsentiert von einem zeitlosen Komödianten, dem das Theater immer weniger Zeit lässt für seinen solistischen Sprachwitz.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro plus Gebühren. Sie sind sind erhältlich im Kulturbüro der Stadt Menden (Tel. 02373/903-8751), online über ProTicket (www.proticket.de/Menden) und bei allen Vorverkaufsstellen (z.B. Buchhandlung Daub, Tabak Semer).

Im Theater Am Ziegelbrand gilt ein Hygieneschutzkonzept. Es gilt die 3 G Regelung (geimpft, genesen oder getestet. Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein).