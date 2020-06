Das Wichtigste vorweg. Der Mendener Kindersommer unter dem Zeltdach vor dem Neuen Rathaus in Menden wird auch in diesem Jahr stattfinden. Allerdings nicht so locker, wie ihn die Mendener aus den vergangenen Jahren kennen. Wie die Stadt Menden mitteilt, müssen auch dieser Veranstaltungsreihe strikte Regeln auferlegt werden. Diese sollten aber dem Spaß keinen Abbruch tun.

Eigentlich ist der Kindersommer ein Angebot, zu dem Eltern mit ihren Kindern spontan kommen können. So konnten in den vergangenen Jahren auch spontane Gäste auf der Tribüne unter dem Zeltdach Platz nehmen und die unterschiedlichen Vorführungen anschauen.

Keine spontanen Besuche

In diesem Jahr gibt es keine Tribüne. Zudem kann der Kindersommer nur unter den folgenden Regeln angeboten werden. So dürfen maximal 100 Besucher unter das Zeltdach kommen. Diese müssen sich vorher per E-Mail an kindersommer@menden.de anmelden. Und das für jede der sechs Veranstaltungen der Reihe, denn die Anmeldung ist immer erst eine Woche im Voraus für nur eine Veranstaltung möglich. Eine pauschale Anmeldung für alle sechs Aufführungen ist nicht möglich - auch aus Gründen der Fairness anderen Familien gegenüber. In dieser Anmeldungs-E-Mail müssen zwingend der Name der erwachsenen Begleitperson mit Adresse und Telefonnummer und die Personenanzahl genannt werden. Angemeldete Zuschauer erhalten dann eine Bestätigungsmail mit einer 'Platznummer'. Die Daten werden in einer Liste erfasst, die zur Rückverfolgbarkeit gem. § 2a Abs. 1 der Corona-Schutzverordnung genutzt werden. Die Listen werden nach vier Wochen gemäß der Datenschutzvorgaben vernichtet.

Feste Sitzgruppen und Platznummern

Vor Ort werden den Besuchern dann feste Sitzgruppen zugewiesen. Bei schlechtem Wetter wird die jeweilige Veranstaltung notfalls abgesagt, da es keine Alternative zum Veranstaltungsort unter dem Zeltdach gibt. Alle Besucher sind dazu angehalten, die gängigen Hygieneregeln einzuhalten. Außerdem werden die Besucher darum gebeten, die Vorstellungen nicht zwischendurch zu verlassen. Sollte dies trotzdem nötig sein, gibt es leider keinen erneuten Einlass. Die Nutzung der Toiletten im Rathaus sind nur im Notfall und auch nur für einzelne Familien möglich. Für die Durchführung dieser notwendigen Maßnahmen wird seitens der Veranstalter Team Stadtteilarbeit und der Stadtverwaltung um Verständnis gebeten.

Kein Kindertrödelmarkt

Anders als in den vergangenen Jahren wird es in diesem Jahr zum Abschluss des Kindersommers unter dem Zeltdach keinen großen Kindertrödelmarkt geben.