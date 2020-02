Am Mittwoch, 12. Februar, ist der Schauspieler Kai Wiesinger um 19.30 Uhr zu Gast im "Autorenfrühling" der Buchhandlung DAUB in Menden.



Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen spricht Kai Wiesinger im Theater am Ziegelbrand, Am Ziegelbrand 18, über alles, was einen Mann in der Mitte des Lebens überrollt."Mal ehrlich: Haben Sie die Schriftgröße Ihres Handys schon geändert? Dann hilft zwar eine Lesebrille – doch das ist erst der harmlose Einstieg in den sicheren Abstieg. Plötzlich stellen sich ganz neue Fragen: Wie geht es eigentlich meiner Prostata? Soll ich mir die Haare färben und wie fühlt sich eine Darmspiegelung an? Schlafen wir nur noch aus Gewohnheit nebeneinander und wie sinnvoll ist eine Paartherapie? Wie lange kann man als später Vater noch auf Kitastühlen sitzen und wo ist eigentlich mein Sixpack geblieben?" Mit Witz, Charme und Selbstironie, so der Veranstalter, deckt Kai Wiesinger auf, dass auch im Mann die biologische Uhr tickt. Und nicht jeder mit grauen Haaren automatisch aussieht wie George Clooney. Kai Wiesinger (Jahrgang 1966), Schauspieler, Regisseur und Autor, lebt mit seiner Frau, der Schauspielerin Bettina Zimmermann, und seinen vier Kindern in Berlin. Eintrittskarten sind bei DAUB in Menden erhältlich unter Tel. 0237373065 oder unter www.buch-daub.de.