Menden. Für die gemeinsamen Auftritte des Märkischen Jugendsinfonieorchesters (MJO) und der Philharmonie Südwestfalen im Oktober hat der Vorverkauf begonnen. Das Programm „Maske in Blau“ verspricht ein unterhaltsames Potpourri bekannter Melodien.

Die von dem Wiener Komponisten Fred Raymond 1937 in Berlin uraufgeführte Operette "Maske in Blau" lässt eine Deutung zu: Bei allem was das Schicksal vorhat und wer versucht dieses zu beeinflussen, man sollte immer an ein gutes Ende glauben. In diesem Sinne hofft Dirigent Thomas Grote das Publikum zum Kooperationskonzert begrüßen zu dürfen. Auf dem Programm stehen unter anderem Leonard Bernsteins Ouvertüre aus Westside Story mit spätromantisch jazzigen Klängen, Frederick Loewes "My Fair Lady" und Cole Porters "Kiss Me Kate". Tolga Akman wird den Solopart beim Konzert für Posaune und Orchester von Henri Tomasi übernehmen.

Die Proben dürfen starten

"Wir sind froh, endlich wieder eine Arbeitsphase mit dem MJO durchführen zu können. Dabei kommt uns die Unterstützung durch unser Patenorchester der Philharmonie Südwestfalen sehr gelegen", berichtet Michelle Wolzenburg, verantwortlich für die Organisation beim Märkischen Jugendsinfonieorchester.

"Die Stücke müssen eine gewisse Flexibilität in der Besetzung aufweisen. Als wir das Programm vor einigen Wochen festgelegt haben, wusste keiner, wie viele Musiker am Ende nun spielen dürfen", erklärt Dirigent Thomas Grote. Das MJO wird in den Herbstferien in Hilchenbach seine Probenphase durchführen, dort ist die Nähe zu den Probenräumlichkeiten des Profiorchesters gegeben.

Konzert in Siegen und Lüdenscheid

Anschließend werden MJO und Philharmonie Südwestfalen ein gemeinsames Konzert am Samstag, 23. Oktober, um 18 Uhr im Kulturhaus Lüdenscheid geben.

Es gilt die Corona-Regel. Die Karten kosten 25 Euro und 12 Euro ermäßigt und können für das Kulturhaus Lüdenscheid unter Tel. 02351/171299 oder theaterkasse@luedenscheid.de bestellt werden.