FRÖNDENBERG. Das Kindertheater „Pumuckl zieht das große Los“, das für Sonntag, 7. März, in der Kulturschmiede geplant war, kann auf Grund der derzeit geltenden Vorgaben der Coronaschutzverordnung NRW nicht stattfinden.

Das Team Bildung, Kultur, Stadtmarketing hat jedoch bereits einen Ersatztermin noch vor den Sommerferien organisieren können. Am Sonntag, 20. Juni, um 15 Uhr ist eine kleine Open Air Veranstaltung im Himmelmannpark an der Kulturschmiede vorgesehen, in welcher das Kindertheater nachgeholt werden soll, sofern die Corona-Lage dies zulässt.

Die Veranstaltung wird für Familien mit Kindern kostenfrei zugänglich sein. Besucher werden gebeten, sich kleine Decken oder Sitzgelegenheiten mitzubringen. Es werden jedoch auch Bierzeltgarnituren aufgestellt sein, um eine Bestuhlung mit Abstand zu gewährleisten.

Die Eintrittskarten, welche für den Ursprungstermin erworben wurden und noch im Umlauf sind, können in der Touristinformation nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter Tel. 02373 / 976-444 zurückgegeben werden. Die Eintrittsgelder werden unbar per Überweisung erstattet.

Weitere Infos unter www.froendenberg.de.