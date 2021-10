Die Theaterreihe in den Städtischen Saalbetrieben der Wilhelmshöhe startet mit der Komödie „Der muss es sein“ mit Rhon Diels, Julika Wagner, Norbert Heckner, Gerda Steiner, Jan Felski und Christopher Neris am Sonntag, 31. Oktober, um 19 Uhr. Ein Abo-Verkauf für alle Veranstaltungen findet in dieser Saison nicht statt, da es zu einer Veränderung der Platzkapazitäten kommt.

Zum Inhalt:

Sarah Goldman, Tochter aus jüdischem Haus, hat ein Problem: Die Familie will ihren neuen Partner kennen lernen. Die Eltern erwarten, dass der zukünftige Schwiegersohn Akademiker ist, möglichst gut situiert und natürlich Jude. Doch Sarahs Freund Donald ist „keiner von ihnen“. Um die Eltern nicht zu enttäuschen, erfindet Sarah den jüdischen Arzt Dr. David Steinberg, mit dem sie angeblich seit einiger Zeit zusammen ist.

Zu Vaters Geburtstagsfest engagiert sie daher bei einer Begleitagentur den gutaussehenden und charmanten Schauspieler Bob Jacobsohn, der seine Rolle perfekt spielt, aber ebenfalls kein Jude ist. Als „ihr Neuer“, Chirurg Dr. David Steinberg, begeistert er die Familie und wirkt auch auf Sarah immer überzeugender. Doch es sollen weitere Familientreffen stattfinden und Sarah merkt, dass sie Bob netter und attraktiver findet, als sie sollte. Denn die Tücken lauern meistens im Detail.

Weitere Gastspiele auf der Wilhelmshöhe

„Celine“ am Montag, 29. November , 20 Uhr, mit Christine Neubauer, Christine Urspruch und anderen

„Ein Oscar für Emily“ am Dienstag, 25. Januar, 20 Uhr, mit Leslie Malton und Felix von Manteuffel

„4000 Tage“ am Montag, 31. Januar, 20 Uhr, mit Mona Seefried, Raphael Grosch und Mathias Herrmann

„Diese Nacht - oder nie!“ am Montag, 21. März, 20 Uhr, mit Isabell Varell und Heiko Ruprecht

Eintrittskarten mit festen Plätzen sind im Vorverkauf zwischen 10 und 17 Euro erhältlich im Kulturbüro der Stadt Menden, Tel. 02373 903-8753. Karten sind ebenfalls erhältlich bei allen weiteren proticket-Vorverkaufsstellen (www.vorverkaufsstellen.info). Onlinebestellungen unter www.proticket.de/menden. Zusätzlich nimmt die ProTicket-Hotline unter 0231 9172290 Kartenbestellungen entgegen.

Einlass nur mit einem Nachweis über den vollständigen Impfschutz, einen Genesenenstatus oder einen Nachweis über einen höchstens 48 Stunden zurückliegenden professionellen Antigen-Schnelltest. Ebenso ist der Personalausweis vorzulegen.