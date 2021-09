Märkischer Kreis. Binnen eines Tages haben sich im Märkischen Kreis 14 Corona-Verdachtsfälle im Labor bestätigt. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt auf 614. Bedauerlicherweise wurde beim Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall aktenkundig. (Stand 21. September, 10 Uhr)

Die Corona-Lage im Märkischen Kreis entspannt sich zunehmend. Derzeit sind noch 614 (Vortag: 735) Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. 251 Kontaktpersonen befinden sich darüber hinaus in Quarantäne. In den vergangenen 24 Stunden gingen 14 labor-technisch bestätigte Coronanachweise beim Gesundheitsamt ein. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Hemer (1), Iserlohn (2), Kierspe (1), Lüdenscheid (7), Meinerzhagen (1), Nachrodt-Wiblingwerde (1) und Plettenberg (1).

Leider wurde in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung der Tod eines 65-jährigen Mendeners bekannt. Er wurde außerhalb des Märkischen Kreises stationär behandelt, war nicht geimpft und litt an Vorerkrankungen. Das ist der sechste Sterbefall in Zusammenhang mit Covid-19 im September; im August wurden drei Todesfälle registriert. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 424. Insgesamt sind bislang 24.112 Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 23.074 Menschen gelten als genesen.

Derzeit werden zwölf Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon zwei intensivmedizinisch (ein Patient wird beatmet). Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe sind drei Bewohner infiziert, neun Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen sind derzeit 91 Corona-Infektionen bekannt, aus den Kitas drei.