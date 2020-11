MENDEN. Der Mendener Wunschbaum ist leer, der letzte Wunsch wurde abgepflückt. Jetzt zählt, dass die Wünsche auch als Geschenk verpackt zurückkommen.

Der Mendener Wunschbaum steht erst seit dem 20. November im Modehaus Sinn und bereits acht Tage später wurde der letzte Wunsch abgepflückt. Das gab es noch nie. Insgesamt über 400 Wünsche hingen am Baum. Gesammelt wurden diese durch die Evangelische Jugendhilfe Menden, den SKFM – Katholischer Verein für soziale Dienste in Menden sowie Petra Homberg, alle samt für bedürftige Kinder in Menden.

„Einfach mega, mir fehlen die Worte“ reagiert Jenni Gröhlich vom StadtMarketing Menden als die frohe Botschaft aus dem Modehaus Sinn bei ihr ankommt. Normalerweise wird es zum Ende der Deadline immer noch knapp, die letzten Wünsche unterzubringen. Jedoch ist es dem Wunschbaum-Team am Ende mit großem Aufwand immer noch geglückt, dass kein Wunsch unerfüllt blieb.

Geschenke rechtzeitig abgeben

Das StadtMarketing Menden erinnert an dieser Stelle aber auch daran, dass es ganz entscheidend ist, dass die mitgenommenen Wünsche bis zum 11. Dezember als Geschenke beim Sinn wieder abgegeben werden. Dann erst sind die Wünsche tatsächlich erfüllt. Die Deadline ist so früh im Dezember, da im Anschluss ein nicht unerheblicher logistischer Aufwand für die rechtzeitige Verteilung folgt.