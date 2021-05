Es wird Frühling. Und während die Infektionszahlen runter und die Mundwinkel rauf gehen, ist man mittlerweile auch in der Gruppe derjenigen angekommen, die sich nun impfen lassen darf. Eigentlich bin ich seit gefühlt 2 Monaten in dieser Gruppe doch die erste Freude über den neu gewonnenen Aktionismus à la "so jetzt kannst du dich auch selbständig um einen Termin bemühen" ebbte sogleich wieder ab, als man im Netz die Berufe vorgesetzt bekam, die NOCH vorher dran waren. Also erst mal wieder die Füße still gehalten und abgewartet - nach einigen Wochen würden diese Berufsgruppen wohl durch sein so dass auch Menschen mit Attest an der Reihe sind. Ich bevorzuge ja gerne das direkte Gespräch also wurde der Hörer in die Hand genommen und nach einer halben Stunde hatte ich dann eine nette Dame im "Verteil-Zentrum" des Märkischen Kreises am anderen Ende der Strippe. "Möchten Sie sich für eine Impfe registrieren?" Ja, so war es angedacht, deshalb gibt es ja diese Nummer. Also wurden meine Daten wie Wohnort, Geburtsdatum, Wohnort und email-Adresse aufgenommen. E-Mail? Krieg ich dann eine Information wenn ein Termin frei ist? Nein, natürlich nicht - aber ich erhalte dann darüber meine Buchungsbestätigung wenn ich einen freien Termin "ergattert" habe. Welches Zentrum ich bevorzuge? Na, Lüdenscheid gehört zu meinem Kreis aber ist am entgegengesetzten Ende von meinem Wohnort - also Iserlohn. Nein, da sei nichts frei - soll sie noch in Lüdenscheid schauen? Ja klar - doch auch dort ist nichts frei. Mittlerweile habe ich fast täglich dort angerufen. Die Gesprächspartner wechseln von jung zu alt, von männlich zu weiblich. Alle sind höflich, viele freundlich - die meisten bedauern ehrlich, mir keinen Termin nennen zu können. Im persönlichen Umfeld höre ich mittlerweile so Sätze wie "Wie, du bist noch nicht geimpft?" - Als wenn irgendwo ein Wettbewerb laufen würde...Ich erkläre mein Dilemma, dass nirgends ein Termin frei wäre (Mittlerweile habe ich heraus gefunden, dass ich auch nach anderen Impfzentren im näheren Umkreis wie Dortmund, Unna oder Hamm fragen kann). "Ach, da musst du nur deinen Arzt anrufen oder alle deine anderen Ärzte". Haha: also mein Arzt ist voll mit Zweittermin-Impfen bis Ende Juli, mein Orthopäde auch. Der Gynäkologe ist im Urlaub und mein Zahnarzt, bei dem ich diesen Monat noch bin, impft nicht.



"Warum glauben Sie, dass ausgerechnet Sie berechtigt sind sich impfen zu lassen?"

"Du musst das auch online machen" höre ich dann hilfreiche Tipps (mittlerweile zählen auch nicht Vorerkrankte und viel Jüngere im Umfeld zu den Geimpften und das irritiert). Also wird versucht, sich online anzumelden. Es klappt alles bis auf die roten Fehlermeldungen, die mir weiss machen wollen, irgendwie sei die Seite nicht mehr aktuell und ich solle es später noch mal versuchen und solange ein Geduldsspiel am PC spielen. Nach drei mal spielen habe ich keine Geduld mehr. Vielleicht klappt es ja am nächsten oder am übernächsten Tag. Doch dieselbe Fehlermeldung nervt. Also frag ich einfach bei der telefonischen Anmeldung nach deren Meinung - es ist übrigens kein Termin frei - und siehe da: da meine E-Mail bereits hinterlegt ist, kann das auch nicht online funktionieren. Über eine andere E-Mail vielleicht? Man ist ja nicht auf den Kopf gefallen und mittlerweile ist einem so ziemlich alles egal: der Ehrgeiz ist geweckt. Es muss doch verdammt noch mal möglich sein, so einen blöden Termin zu bekommen. Alle anderen sagen doch, das sei kinderleicht, man müsse nur immer wieder schauen und dann sofort zuschlagen. Ich will nicht schlagen ich möchte nur geimpft werden. Also melde ich mich online mit einer anderen E-Mail an. Und siehe da: Ich bin weiter als vorher. Ich kann mir sogar die Impforte aussuchen (der Letzte den ich am Hörer hatte frug sofort unfreundlich, warum ich denn glauben würde, ich sei jetzt bereits an der Impf-Reihe und überhaupt dürfe ich nur nach zwei Orten fragen wo ich einen Termin haben möchte). Hm, dann nehme ich erst mal den Nächstgelegenen und - Überraschung: es ist kein Termin frei. Doch dann! Plötzlich! Beim nächsten Ort stehen DREI Termine zur Auswahl - und nicht erst im Juli - nein jetzt am Pfingstwochenende. Es stehen Uhrzeiten dort. Mittags ist eine super Zeit. Ich klicke die Uhrzeit an, sie färbt sich grün. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Es tut sich nichts. Also scrolle ich runter. Dort steht "Absenden" und darunter, " wenn Sie auf "Absenden" gedrückt haben, schauen Sie in ihr E-Mail Postfach denn nur mit der Bestätigungsmail ist ihr Termin auch gebucht". So kurz vor dem Ziel. Ich sende ab. Die Seite schaut mich an. Ich sende noch mal ab und da sehe ich einen vertrauten roten Balken oben am Schirm, nur dieses Mal mit anderem Inhalt: "Sie müssen eine Zeitangabe auswählen". Ich bin fassungslos - was will das System von mir? Die Uhrzeit leuchtet mich grün an, meine gewählte. Ich melde mich ab und wieder neu an. Der Termin steht noch drin. Ich klicke die Uhrzeit an und: Fehlermeldung. Doch halt: dort steht ja es gibt einen freien Termin. Also schnell zum Hörer gegriffen und die normal Hotline zum Impftermin gewählt. Sofort ist jemand dran. "In welchem Zentrum möchten Sie sich impfen lassen?" Frohen Mutes nenne ich den Ort wo ich gerade online lese, dass dort ein Termin frei sei. "Leider steht dort kein Termin zur Verfügung"- Ich hisse die weiße Fahne...