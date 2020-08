Was ist mit dem Bürgerhaus?

Durch Corona herrscht überall Stillstand.Überall? NEIN!!!!

Das Bürgerhaus „wächst“, die Planungen für den Förderantrag sind in

vollemGange.

Trotz erschwerter Tagungs- und Arbeitsbedingungen geht

es weiter.Alle -die Politik, die Stadtverwaltung, das Planungsbüro- arbeiten

unter maßgeblicher Mitwirkung des Teams Bürgerbegehren daran, dass der

Rat inseiner Sitzung am 8.9.2020 entscheiden kann und der Förderantrag

zum30.9.2020 in Arnsberg ist.

Im 3. Gespräch des Arbeitskreises mit der Detaillierung des Raumangebotes

wurde auch ganz deutlich:

Es wird ein Haus -optisch stimmig mit dem Rathausgebäude- für Aktivitäten

und einem Miteinander aller Bürger, und die multi-funktionale Nutzung gibt

allen Interessensgruppe, gerade auch den Senioren, viel mehr

Nutzungsmöglichkeiten als bisher.

Es wird zeitlich eng, aber wenn weiterhin alle an einem Strang ziehen, sollte

es gelingen.

Das Team Bürgerbegehren bleibt dran, das Engagement der Mendener Bürger

soll sich gelohnt haben!

Bleibt gesund!

Es grüßen die Initiatoren des Bürgerbegehrens

Heinz Schulte-Josef Rinsche-Dorothee Martin und Team