Menden. Am 2. April fand beim Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr die Mitgliederversammlung statt.

Vorsitzender Stefan Lorke konnte an dem Abend Vizekönig Hendrik Gödde, Kaiser Frank Auer, den Ehrenvorsitzenden Heribert Wiemann und den amtierenden Hofstaat vom Königspaar Carsten und Birgit Kissing in der HBL-Schützenhalle begrüßen. Mit einer Schweigeminute vor der Totenehrung gedachten alle Anwesenden besonders der Kriegsopfer beider Seiten im aktuellen Ukraine Krieg. Stefan Lorke: „Fassungslos blicken auch wir auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine, der großes Leid über viele Menschen bringt und wünschen uns ein schnelles Ende der Gewalt.“

Rückblick auf die Corona-Zeit

In der Funktion als Schriftführer berichtete Hendrik Gödde über das vergangene Geschäftsjahr, in dem fast alle geplanten Veranstaltungen Corona-bedingt abgesagt werden mussten. Klaus Fischer, Schriftführer der Schießgruppe, berichtete von der bereits stattgefundenen Jahreshauptversammlung. Trotz Ausfall vieler Aktivitäten und Hallervermietungen konnte der erste Kassierer Frank Auer einen zufriedenen Kassenbestand der Versammlung vorlegen.

Auf Vorschlag des stellvertretenden Kompanieführers der zweiten Kompanie, Hubertus Gödde, wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig als Kassenprüfer Carsten Sydow gewählt. Gemäß der Satzung standen Vorstandswahlen an. Schriftführer Hendrik Gödde wurde für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Aus dem Beirat stellte sich Ingo Frost, zweiter Schriftführer, Heinz-Jürgen Sommer, Achim Rose und Dirk Jürgensen zur Wiederwahl. Alle Wahlen wurden mit Applaus in den Reihen der Mitglieder und Gäste begleitet.

25 Jahre mit dabei

Carsten Kissing, amtierender König und Achim Rose, Beiratsmitglied, wurden nach 25 Jahren aktiver Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie traten im Jahr 1997 in das Offizierskorps ein und erhalten auf dem Kommersabend des Schützenfestes eine Anstecknadel mit der Inschrift Ehrenmitglied.