MENDEN. Die Sommerferien sind bereits seit mehr als einer Woche vorbei und der Schulalltag hat die Kinder und Jugendlichen schon wieder fest im Griff. Da sehnen sich viele nach der freien Zeit zurück - insbesondere, wenn man einen so vielseitigen und aktiven Sommer mit der Mendener Kinder- und Jugendförderung verbracht hat.

Denn die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes haben in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, bei dem alle Altersgruppen ihre Freude hatten. Für jüngere Kinder fanden unter anderem sechs Veranstaltungen des Kindersommers unter dem Zeltdach statt. Insgesamt nahmen daran 900 Kinder und Eltern teil.

Richtig kreativ wurde es dann bei den Kunstaktionen an den verschiedenen Mendener Bushaltestellen. Den tristen grauen Bushäuschen wurden mit viel Farbe neues Leben eingehaucht.

Auch beim Partizipationsprojekt auf dem Spielplatz Am Papenbusch wurde Kreativität benötigt.

Auf der Kluse verbrachten insgesamt 250 Kinder eine tolle Zeit in der dreiwöchigen Ferienbetreuung.

Für 25 Jugendliche ging es auf einen spannenden Segeltrip in die Niederlande.

Im Rahmen der Corona-Hilfe fand zudem in den letzten drei Ferienwochen die Extrazeit statt, bei der jeweils acht bis zwölf Kinder teilnahmen. Doch damit nicht genug: Auf dem Programm standen noch Ausflüge der Stadtteiltreffs, MEMo to Go, die Kinderfreizeit „Oh wie schön ist Menden“ und ein Sprachkurs an der Realschule unter Beteiligung der Schulsozialarbeit.

Für die Kinder und Jugendlichen waren die Veranstaltungen und Aktionen ein tolles Erlebnis. Das zeigten auch die strahlenden Gesichter!