Auch für die Gemeindeverwaltung werfen die neuen Corona-Beschlüsse viele Fragen auf. Am Wochenende treffen sich die zuständigen Mitarbeiter im Ordnungsamt, um die praktische Anwendung vorzubereiten.

Für Bürgermeister und Ordnungsamtsleiter im Kreis Soest sind die neuen Regeln, Impfaktionen und Testungen zentrale Themen von Telefonkonferenzen diesen Freitag sowie am kommenden Montag und Dienstag. Die Matrix der Berliner Beschlüsse mit Regelungsstufen, die regional unterschiedlichen Inzidenzwerten zugeordnet sind, ist komplex. Ziel der Stadt- und Gemeindespitzen ist – wie bisher - eine gemeinsame Auslegung und Anwendung.

,,Für uns in Wickede (Ruhr) zeigt der Blick in die unmittelbare Nachbarschaft, wie schwierig und uneinheitlich sich eine regional unterschiedliche Handlungsweise bei Corona-Beschränkungen auswirken wird“, so Bürgermeister Martin Michalzik: Im Kreis Soest ist die Inzidenz derzeit 69, im Hochsauerlandkreis 87, Märkischer Kreis 124 und im Kreis Unna 68. Innerhalb des Kreises Soest reicht sie von 103 in Lippstadt und 16 in Wickede (Ruhr).

Zugleich ist die Gemeindeverwaltung in Kontakt mit Apotheken, Praxen, DRK und medizinischen Dienstleistern, um die Umsetzung der nationalen Teststrategie für unsere Gemeinde vorzubereiten.

,,Zwar gab es am späten Mittwochabend im Bund politische Rahmenbeschlüsse für kostenlose Testangebote vor Ort – aber Informationen über die rechtlichen Regeln, die Finanzierung und die Materialbeschaffung haben wir bislang nicht“, so Bürgermeister Martin Michalzik: ,,Es ist sehr unglücklich, wenn solche Entscheidungen fallen, ohne das mit Kommunen und Städten vorzubereiten. Wir werden vor Ort alles tun, dass rasch zu organisieren, soweit es in unserer Zuständigkeit und Reichweite liegt – und zeitnah die Bürgerinnen und Bürger weiter informieren.“

Bislang gab es in Wickede (Ruhr) 159 Corona-Infektionen, aktuell sind 31 Einwohnerinnen in Isolation, davon 6 nachweislich erkrankt, in Einzelfällen auch im Krankenhaus.