Märkischer Kreis. In den Impfstellen des Märkischen Kreises in Lüdenscheid und Iserlohn können sich ab sofort alle Personen ab 12 Jahren ohne Voranmeldung impfen lassen. Gleiches gilt auch für den Impfbus, der durch das Kreisgebiet fährt. Ein neuer Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums macht das möglich.

Die Verantwortlichen des Impfzentrums Märkischer Kreis hatten mit einem neuen Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums gerechnet, nun ist er da. Der Erlass regelt die Impfungen von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren und wird auch in den Impfstellen des Märkischen Kreises in Lüdenscheid und Iserlohn umgesetzt. Demnach können sich ab sofort alle Personen ab 12 Jahren in Lüdenscheid und Iserlohn sowie im Impfbus des Kreises ohne Voranmeldung impfen lassen. Personen unter 18 Jahre erhalten das Vakzin "Corminaty" von Biontech.

Die Aufklärung muss jetzt nicht mehr durch einen Kinderarzt erfolgen. Das gilt sowohl für die Erst-, als auch für die Zweitimpfung. Darüber hinaus genügt es, wenn ab sofort ein Erziehungsberechtigter die Einwilligung unterschreibt (für Personen zwischen 12 und 15 Jahre). Sollte für die Impfung dieser Personengruppe kein Erziehungsberechtigter anwesend sein, reicht die Vorlage der unterschriebenen Einwilligung. Jugendliche ab 16 Jahre können selbst in die Impfung einwilligen und wie alle anderen ohne Voranmeldung zur Impfung kommen.

Neue Öffnungszeiten

Die Verantwortlichen des Impfzentrums haben beschlossen, die Öffnungszeiten anzupassen. Für die kommenden zwei Wochen (23. August bis 3. September) sind die Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn daher wie folgt geöffnet:

Lüdenscheid (Schützenhalle Loh):

23. August bis 3. September: Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr. Samstags und sonntags geschlossen.

Iserlohn (Gewerbegebiet Dröschede):

23. August bis 3. September: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr. Samstags und sonntags geschlossen.

Sollte die Nachfrage nach Impfungen deutlich steigen, können die Zeiten kurzfristig ausgeweitet werden.