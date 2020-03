In der Mitgliederversammlung des Hospizkreises Menden wurde neben dem regulären Versammlungsablauf zunächst auf die Aktivitäten im Vereinsjahr 2019/2020 verwiesen.

Mit 3 neuen Mitgliedern zählt der Hospizkreis z.Zt. 108 Mitglieder, wovon 20 ehrenamtlich aktiv sind.

Am Hospiztelefon wurden ca. 120 Anrufe entgegengenommen, in denen es um Beratung und Hilfestellung, verstärkt aber auch um Sterbebegleitung ging.

In ihrer letzten Lebensphase wurden 14 Personen zwischen 57 und 92 Jahren begleitet; 6 davon im Pflegeheim und 8 in ihrer häuslichen Umgebung. 5 Familien reichte ein Erstgespräch aus, um die Situation des Kranken allein bewältigen zu können.

Den monatlich stattfindenden Trauertreff im Vincenz-Altenheim, der trauernden Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit anderen auszutauschen, besuchten 16 Personen (12 Frauen und 4 Männer); zusätzlich gab es 13 Einzelgespräche.

Einmal wöchentlich besuchten 9 Hospizmitglieder die Palliativstation der Paracelsus-Klinik in Hemer. Insgesamt wurden in 41 Besuchen 68 Stunden Gespräche mit 100 Patienten geführt, die laut Stationsleitung eine positive Wirkung auf die Kranken haben.

Jeden 2. Donnerstag im Monat richtet der Hospizkreis eine Abschiedsfeier für ansonsten anonym zu bestattende Menschen in der Kapelle Am Limberg aus. Im vergangenen Jahr wurden mit kirchlicher Begleitung beider Konfessionen je 8 Frauen und Männer zwischen 56 und 92 Jahren in einer würdevollen Atmosphäre verabschiedet.

Im Vereinsjahr fanden 5 Vorstandssitzungen, 6 Supervisionen und 2 Fortbildungsveranstaltungen statt. Es gab 7 öffentliche Montagstreffs, 11-mal war der Hospizkreis freitags auf dem Wochenmarkt mit einem Infostand vertreten.

Beendet wurde das Jahr 2019 mit der Jahres-Trauerfeier im November und der Adventsfeier im Dezember.

Seit Februar findet ein neuer Sterbebegleiterkurs statt, der von 16 Teilnehmern -darunter 6 Männer- besucht wird.

-Aufgrund der momentanen Corona-Krise wurde der Kurs unterbrochen und soll im Herbst fortgesetzt werden.-

Es folgten der Bericht des Vorstands und der Kassenprüfer. Die Versammlung erteilte der Kassiererin und dem Vorstand Entlastung.

Der neue Vorstand wurde für die nächsten 2 Jahre gewählt.

Er setzt sich wie folgt zusammen:

Geschäftsführender Vorstand:

Ingrid Camatta, Manuela Gäbler, Heidi Hassel

Vorstand:

Stefanie Brandt, Ilona Düppe, Marion Kleine, Uta Lahme, Engelbert Schulte

Beirat:

Wilderich von Boeselager, Dorothee Martin, Doris Steinhof