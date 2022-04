Auch die Realschule Menden möchten ein Zeichen für den Frieden setzen und den Menschen in der Ukraine helfen. Deshalb wollen SchülerInnen und LehrerInnen am 29. April einen Sponsorenlauf unter dem Motto: „Wir laufen nach Kiew“ organisieren.

Um die 1.623 Kilometer (Flugstrecke) zu schaffen, braucht die Schule die Hilfe jeden Einzelnen. "Geplant ist, dass jeder zwei festgelegte Runden von rund zwei Kilometern auf dem Waldlehrpfad in der Waldemei wandert oder läuft", erklärt Sportlehrer meldet sich bei Dominique Herrmann das Konzept.

Die Flugstecke nach Kiew ist 1.623 Kilometer lang. Plakat: Realschule Menden

"Mit mehr als 800 SchülerInnen und den Lehrkräften werden wir die 1.623 Kilometer schaffen und somit von Menden bis nach Kiew laufen. Somit bauen wir eine Brücke, um der Ukraine mit dieser Verbindung unsere Solidarität zu demonstrieren."

Schön wäre es, wenn sich für diese Aktion Sponsoren fänden, die einen kleinen Geldbetrag für diese Leistung aufbringen könnten. "Diesen Geldbetrag wollen wir dann über die Stadt Menden verschiedenen Hilfsorganisationen zukommen lassen werden", so Herrmann.

Wer dieses Projekt mit einer Spende unterstützen möchte, meldet sich bei Dominique Herrmann per E-Mail: dominique-herrmann@gmx.de oder unter Tel. 0173-5359892.