Menden. Nach einer Corona-bedingten Pause hat das Jugendorchester Oesbern seinen Probenbetrieb wieder aufgenommen.

Aktuell besteht das Jugendorchester aus Mitgliedern zwischen zehn und 14 Jahren. Geprobt wird neben dem Einzelunterricht außerhalb der Ferien mittwochs von 17 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Oesbern unter der Leitung von Katrin Höppe.

Neben Auftritten wie unter Anderem auf dem Frühlingskonzert der Schützenkapelle stehen gemeinsame Ausflüge auf dem Programm.

Zum ersten Kennenlernen lädt die Schützenkapelle interessierte Kinder ab neun Jahren sowie Jugendliche mit ihren Eltern am Mittwoch, 6. Oktober, in die Mehrzweckhalle in Oesbern ein. In der Zeit von 17 bis 19 Uhr werden Musikinstrumente präsentiert, die in einem Blasorchester gespielt werden können, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Tenorhorn, Bariton, Posaune und Tuba.

Eine telefonische Anmeldung ist aufgrund der aktuellen Situation bei der Jugendwartin Christina Seils unter Tel. 0178/6377634 notwendig.