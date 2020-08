Die Jugendfußballabteilung des TV Kapellen und der Jugendförderverein Kinder- und Jugendfußball in Kapellen wollten den Kindern aufgrund der längeren Sportpause im März/April in den Sommerferien was Großartiges bieten und stemmten trotz aller Auflagen und Hygienemaßnahmen zusammen mit dem neuen Kooperationspartner REWE ein tolles Fußballcamp.

In der letzten Ferienwoche trainierten und spielten an 5 Tagen auf der Sportanlage vom TV Kapellen trotz des heißen Wetters 60 Jungen und Mädchen im Alter von 4 bis 14 Jahren mit Spass und Freude Fußball.

Neben dem normalen Camp für Kinder von 7- 14, dass schon zum siebten mal stattfand, richteten alle drei im diesem Jahr zum ersten mal auch ein Bambini Camp aus.

REWE und der DFB haben zusammen die Aktion "Torhunger.de". Hier unterstützen sie Fußballvereine auf Fußballcamps in spielerische Basis in Theorie und Praxis, den Kinder beizubringen sich gesund zu ernähren.

Alle Kinder erhielten vom Förderverein ein Camp- Shirt und von REWE einen Sportrucksack mit Brotdose und Trinkflasche.

Jugendtrainer und Jugendtrainerinnen aus den Reihen der Fussballjugend brachten den Kindern in altersgerechten Übungen richtige Schußtechniken, das Dribbeln, Passen, Zweikampf und noch vieles mehr bei. Auf einem Kleinfeldturnier konnten die älteren und auf einem Funinoturnier die jüngsten ihre gelernten Techniken in mehreren Spielen zeigen.

An allen Tagen wurde auch das DFB Fußball- und Fußballschnupper- Abzeichens abgenommen.

Die Jugendfußballabteilung und der Förderverein bedanken sich ganz herzlich bei den Firmen REWE Gellen aus Moers, COPEO und Apfelparadies Kapellen, die uns auch diesmal mit ihren Spenden an frischem Obst und Fruchtsäften unterstützt haben..

Da zudem traditionell alle Jugendfußballtrainer beim TV Kapellen ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung tätig sind, konnte das Feriencamp inkl. Verpflegung, Getränken und einem Camp-Shirt beispielsweise Vereinsmitgliedern des TVK auch in diesem Jahr für nur 25,00 bis 50,00€ angeboten werden.