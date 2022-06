Weltladen Moers feiert nach

erfolgreichem Jahr ersten Geburtstag

Am Samstag, 2. Juli, gibt es im Weltladen Moers eine Geburtstagsfeier. "Wir blicken zurück auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr", sagt Ingrid Hartmann aus dem Team.

Über fünfzig ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für das Projekt in der Kirchstraße 5.

Konzept des Sortimentangebots hat sich bewährt



"Das Interesse an fair gehandelten Waren ist groß. Dafür möchten wir uns bei der treuen und netten Kundschaft ganz herzlich bedanken." Bewährt hat sich das Konzept, neben Lebensmitteln und Handwerksprodukten auch faire und nachhaltige Kleidung anzubieten.

Am Samstag zur gewohnten Öffnungszeit von 10.30 bis 16 Uhr gibt es kleine Überraschungen am Glücksrad.

In seinem ersten Geschäftsjahr konnte der Weltladen Moers bereits Überschüsse erwirtschaften, so dass der Trägerverein fair-rhein Spenden an entwicklungspolitische Projekte in Afrika und Lateinamerika überweisen konnte, darunter Schulprojekte in Guatemala und Togo, ein Kinderdorf in Tansania sowie das Partnerschaftsprojekt des evangelischen Kirchenkreises in El Bayad in Ägypten.

„Das sind alles Projekte, für die sich Gruppen aus der Region engagieren, die wir in ihrer Arbeit unterstützen wollen“ erläutert Lutz Hartmann.

Ungerechtigkeiten im Handel mit

Ländern des globalen Südens

"Uns ist wichtig, mit dem Weltladen auch auf Ungerechtigkeiten im Handel mit den Ländern des globalen Südens aufmerksam zu machen. Mit einem bewussten Konsum von nachhaltigen und fairen Produkten kann jeder persönlich zu einer Verbesserung der Verhältnisse beitragen. Und Spaß macht das Ganze auch noch“, meint Klara Menzel-Schmeer. Immerhin über 50 Ehrenamtliche sind hier engagiert.

Dies soll dies mit den Kunden und dem Klever Freundschaftsorchester Musik vor dem Laden gefeiert werden.