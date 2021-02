Über die städtische Bibliothek Monheim können jetzt kostenlos Filme, Serien und Dokumentationen angesehen werden. In der Mediathek der Video-on-Plattform "Filmfriend" finden Kinder und Erwachsene attraktive Angebote.

„Das Angebot eist Bestandteil der Weiterentwicklung des Bibliothekskonzeptes und der Digitalisierung der Bibliothek“, erklärt Nadja Kläsges, Leiterin der Bibliothek. „Der Zugang eröffnet auch Menschen, die sich kostenpflichtige Plattformen nicht leisten können, neue Möglichkeiten.“ Bei "Filmfriend" lassen sich Filme und Serien, aber auch beliebte Streifen des nationalen und internationalen Fernsehens und Kinos erleben. Der Katalog reicht von Kinderserien über deutsche Klassiker und anspruchsvolle Dokumentarfilme bis zu internationalem Arthaus-Kino.

Registrierung

Gebühren fallen nicht an. Der Monheim-Pass bietet unbegrenzten Zugang. Er muss lediglich auf www.monheim-pass.de aktiviert und in der Bibliothek an einem Lesegerät registriert werden. Dafür sollte man sich einen Termin geben lassen. Wer den Monheim-Pass nicht nutzen möchte, kann sich auch unter Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an bibliothek@monheim.de anmelden und erhält dann eine Nutzernummer.

Infos

Für die Anmeldung bei "Filmfriend" auf der Homepage monheim.filmfriend.de werden Nutzernummer und Passwort benötigt.

Das Passwort wird bei der Anmeldung in der Bibliothek vergeben.

Wer es vergessen hat, kann sich mit vollständigem Namen, Geburtsdatum und Adresse direkt an die Bibliothek wenden.