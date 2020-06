In der nächsten Ausgabe der Livestream-Reihe zur Monheim Triennale am Dienstag, 23. Juni begrüßt Artist in Residence Achim Tang den Monheimer Bürgermeister Daniel Zimmermann im virtuellen Raum. Das Gespräch wird ab 19 Uhr auf www.monheim-triennale.de, auf www.dringeblieben.de und auf Facebook übertragen.

Bei dem Gespräch wird es um das Prinzip der Monheim Triennale 2021 sowie eine Klang-Inszenierung von Marcus Schmickler am 1. Juli auf dem Dach der zukünftigen Kulturraffinerie K714 gehen, aber auch insgesamt um die kulturelle Bildung in Monheim und das Bestreben, Kunst im öffentlichen Raum als wesentliches Element zu etablieren. Bekannte Beispiele an dieser Stelle sind die Skulptur Leda von Markus Lüpertz und aktuell der Bau des Monheimer Geysirs von Thomas Stricker.