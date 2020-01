"Wütende Vögel", unter dem Motto bietet die Bibliothek am Samstag, 25. Januar, 10.30 bis 13 Uhr, ein Kinderkino an der Tempelhofer Straße 13 an.

Die Vögel leben idyllisch auf einer Insel, allerdings können sie nicht fliegen. Einige müssen an einem Anti-Aggressionstraining teilnehmen - mit nur mäßigem Erfolg. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Rund um den Abenteuerfilm gibt es Popcorn, Gespräche und eine Bastelaktion.

Weitere Infos gibt es unter Telefon (02173) 9514130.