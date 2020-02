Am Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, gastiert das Düsseldorfer Kom(m)ödchen Ensemble in der Aula am Berliner Ring.

Bereits seit eineinhalb Jahren begeistert die Stammbesetzung der Düsseldorfer Kabarettbühne, bestehend aus den Kabarettisten und Schauspielern Maike Kühl, Heiko Seidel, Daniel Graf und Martin Maier-Bode, mit ihrem Erfolgsprogramm „Irgendwas mit Menschen“ ihr Publikum. Ein Stück, das im 1947 von Kay und Lore Lorentz als politisches Kabarett gegründeten Kom(m)ödchen schon jetzt ein Dauerbrenner ist.

Als kleines Beiboot zum Hauptprogramm, gibt es jetzt die „Quickies“ – ein wilder Abend voll mit topaktueller Satire und vielen kleinen, witzigen, schrägen, abgedrehten und scharfen Nummern. Es wechseln sich blitzschnelle Sketche zur Lage der Nation an diesem Abend ab mit bunten Skizzen zur Zeit.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke, Rathausplatz 20, oder online auf www.monheimer-kulturwerke.de.