Im Fokus der ersten „Punky Reggae Party“ 2021, die am Montag, 4. Januar, ab 20.15 Uhr live aus dem "Goldenen Hans" bei Radio Rakete auf www.sojus.de/radio gesendet wird, steht das Motto "Wünsch Dir was".

Das Moderatoren-Duo Andreas Huber („Hubi 40“) und Olaf van de Grachtenvijfen spielt Lieblingssongs von Hörerinnen und Hörern. Dafür braucht es nur eine Mail an radiorakete@email.de Erforderlich: Name, Songtitel/Künstler. Einsendeschluss ist am Samstag,2. Januar, 18 Uhr.

Ob Punk oder Reggae, Rock oder Soul, New Wave oder Britpop, HipHop oder House: "Hubi 40" wird versuchen so viele Musikwünsche wie möglich zu erfüllen und die Songs selbstverständlich den jeweils Wünschenden widmen. Wahrlich eine schöne Bescherung direkt zum Jahresanfang.