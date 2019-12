Das neue Jahr wird auch kulturell wieder ereignisreich. Die Monheimer Kultureinrichtungen setzen zu Beginn gleich mehrere Meilensteine für die neue Saison. Die neue Ausgabe des Kultur- und Bildungskalenders bündelt nun die wichtigsten Informationen für alle Altersklassen aus den vielen einzelnen Programmheften, Flyern und Plakaten von den Monheimer Kulturwerken, Sojus 7, Bibliothek, VHS, Ulla-Hahn-Haus, Kunst- und Musikschule und Kulturverwaltung. Lediglich bereits im Vorfeld ausgebuchte Veranstaltungen werden nicht mehr aufgelistet.

So startet die Kunstschule bunt ins Jahr mit vielen Workshops für kleine und große Kreative von A wie Aquarell bis Z wie Zeichnen. Auch bei der Volkshochschule gibt es einen breitgefächerten Semesterstart für nahezu jeden Bildungswunsch. In der Bibliothek haben Bilderbuchkino-Fans im neuen Jahr weiter ihre Freude an spannenden Vorführungen. Das Ulla-Hahn-Haus beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Kinder lesen ein Buch“ des Bundesverbandes Leseförderung und hat Stefan Gemmel, Autor des Kinderomans „Marvin – das Buch aus Feuer und Freundschaft“, zu Gast.

Die Monheimer Kulturwerke widmen sich dem brisanten Thema Mobbing mit dem Theaterstück „Mobbing Clowns“. Im Rahmen des Stücks will das Theater der Peinlichkeit die Hass-Gesellschaft gemeinsam mit dem Publikum untersuchen und zur Rede stellen – hier ist Mitmachen gefragt. In der Musikschule wird bereits kräftig geprobt, denn die Beteiligung beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ fordert alle Musiktalente. Und bevor der große Umbau des Sojus 7 Ende Januar beginnt, wird es unter dem Motto „Letzter Halt vor Endstation Krautsalat“ mit Ragga-Soul und Gitarrenpop nochmal laut.

Der Kalender steht ab sofort auf der städtischen Internetseite im Bereich „Kultur und Bildung“ als Download zur Verfügung und liegt auch in gedruckter Form zum Stöbern, Mitnehmen und Weitertragen aus.