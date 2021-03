Zum Tag der Poesie am Sonntag, 21. März, laden die Monheimer Kulturwerke und die Monheim Triennale dazu ein, sich in einem „poetischen Raum“ zu begegnen, dort über Gedichte und ihre Übersetzung in andere Künste zu sprechen und das Verbindende unterschiedlicher Sprachen zu entdecken.



Diese Veranstaltung ist ausschließlich virtuell zu besuchen. Eine aktive Teilnahme am abwechslungsreichen Programm, das live aus der Mack-Pyramide übertragen wird, ist an diesem Tag via Zoom-Konferenz möglich.

Gesprächsrunde

Die Journalistin und Moderatorin sowie studierte Theater- und Musikwissenschaftlerin Shelly Kupferberg diskutiert mit der Autorin und Ulla-Hahn-Preis-Gewinnerin Nadja Küchenmeister sowie den Musikern Achim Tang (Bass) und Koray Berat Sari (Baglama), die die Podiumsdiskussion zudem musikalisch begleitet werden. Eine aktive Gesprächsteilnahme ist in Form einer Zoom-Konferenz-Teilnahme möglich, ein passives Zuschauen über den Live-Stream der Monheimer Kulturwerke auf YouTube. Die Veranstalter und deren Podiumsgäste freuen sich über eine rege Beteiligung bei der in der Zoom-Konferenz stattfindenden anschließenden offenen Gesprächsrunde nach dem Hauptprogramm.

Links

Der Zugang zur Zoom-Konferenz wird ab 15 Uhr auf der Homepage der Monheimer Kulturwerke zur Verfügung gestellt, eine Anmeldung zur digitalen und kostenfreien Veranstaltung ist nicht notwendig. Beide Links – sowohl der für die Teilnahme an der Zoom-Konferenz, als auch der für den YouTube-Stream – sind am Veranstaltungstag auf der Homepage der Monheimer Kulturwerke unter www.monheimer-kulturwerke.de zu finden.