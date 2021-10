Interessierte Monheimer sind zum nächsten Stammtisch der SPD Monheim eingeladen, der am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Restaurant "Zum Vater Rhein" (Bauernstube), An d'r Kapell 4 in Monheim, stattfindet.

Das Hauptthema dieses Stammtischs ist der derzeit in Monheim kontrovers diskutierte geplante Bau der Marina. In zwangloser, gemütlicher Atmosphäre wird der Fraktionsvorsitzende der SPD, Alexander Schumacher, kurz über den aktuellen Stand berichten. Danach wird die Position der SPD Monheim dargestellt, und die Anwesenden können ihre Meinungen dazu in die offene Diskussion einbringen. Auch andere Themen oder persönliche Anliegen sind willkommen. „Wir freuen uns auf anregende Gespräche“, so Schumacher.